Абакан, 18 февраля, 2022, 06:30 — ИА Регнум. По состоянию на 18 февраля в Хакасии от COVID-19 привито 291 263 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

ИА REGNUM Вакцинация

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Получили обе дозы вакцины, завершили вакцинацию 201 199 человек. Ревакцинировались 63 558 человек.

Кроме того, привились 206 беременных женщин и 467 детей в возрасте от 12 до 17 лет. Доля вакцинированных среди жителей региона старше 60 лет — 82,4%.

Доля заболевших, прошедших полный курс вакцинации, составляет 8%.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 февраля в Хакасии выявлено 75 573 носителя коронавируса, выздоровели 68 036 человек, скончались 2192 ковид-пациента