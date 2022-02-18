Пекин, 18 февраля, 2022, 06:12 — ИА Регнум. Китай находится в процессе установления контактов и ведения переговоров с участниками Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) относительно процедур присоединения, сообщило 17 февраля Министерство коммерции КНР.

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«Китай готов приложить усилия для полного соблюдения правил и стандартов CPTPP посредством реформ» — заявил представитель министерства Гао Фэн.

Министерство также взяло на себя обязательства по обеспечению открытости доступа к рынкам на высоком уровне, что превысит практику Китая в существующих пактах, с тем чтобы предоставить участникам возможности доступа к рынкам с огромными коммерческими выгодами.

В соответствии с международными экономическими и торговыми правилами высокого уровня Китай официально подал заявку на вступление в CPTPP в прошлом году. Ранее в этом месяце китайская таможня заявила, что опробует некоторые правила CPTPP в нескольких пилотных зонах свободной торговли Китая.