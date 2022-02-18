Якутск, 18 февраля, 2022, 06:15 — ИА Регнум. За сутки в Якутии выявили 1423 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (днём ранее — 1 557), выздоровели — 3 982 человека (накануне — 4 085). Всё меньше заболевших приходится на столицу региона Якутск, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля в оперативном штабе республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, доля районов в коронавирусной статистике составляет 61,7%, Якутска — 38,3%. Госпитализированы за сутки 88 ковидных больных или 6,2%, всего в стационарах лечатся 7,2% инфицированных коронавирусом.

По-прежнему расходится статистика госпитализаций, предоставляемая регионом и порталом стопкоронавирус.рф. Так, по республиканским данным 16 февраля в больницы положили 96 человек, по федеральным — 244.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске прекращают приём пациентов с симптомами ОРВИ в спорткомплексе «Триумф». Решение принято в связи со снижением уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией.