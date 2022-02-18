Пекин, 18 февраля, 2022, 05:39 — ИА Регнум. Высокопоставленный представитель Коммунистической партии Китая (КПК) по связям с общественностью призвал китайских журналистов лучше рассказывать миру о Китае, сообщает 17 февраля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Член Политбюро Центрального комитета КПК и руководитель Отдела пропаганды Центрального комитета КПК Хуан Куньмин выступил с речью в Музее Коммунистической партии Китая 17 февраля.

На церемонии, посвященной интенсивному освещению достижений Китая в средствах массовой информации, Хуан попросил работников средств массовой информации лучше интерпретировать теории партии в новую эпоху на основе обширных и подробных отчетов, продемонстрировать исторический прогресс и достижения Китая, а также энергичный дух китайского народа и представить истинный, многомерный и панорамный взгляд на Китай.