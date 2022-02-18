18 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 08:07 — REGNUM Решение министерства обороны Великобритании опубликовать карту «направлений вторжения» России на Украину, обозначив её как «Возможная ось вторжения президента Путина», вызвало бурную реакцию интернет-сообщества. Граждане выразили свои соображения на этот счёт 18 февраля в социальной сети Facebook.

Мозг НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Даже немного неудобно как-то за нас. День назначили, план нарисовали, а мы всё никак не решимся в атаку идти», — отмечает Елена Ц.

Многие пользователи восприняли данный визуальный набросок как нечто, далеко стоящее от планирования наступательных действий современной высокотехнологичной армии.

«Прям бизнес план какой-то. Это что, представители Британии который раз посещали Россию лишь для того, чтобы предъявить и согласовать свои наброски по нападению России? А почему на карте не указаны Ростовская и Воронежская области? «Блистать» своими знаниями, так «блистать» на полную! Чего обрывки демонстрировать?» — пишет Виктор В.

Начальник штаба обороны Великобритании адмирал сэр Тони Радакин на встрече с начальниками обороны JEF (Объединенные экспедиционные силы Великобритании) Gov.uk

Некоторые комментаторы уверены, что британцы намеренно нагнетают истерию вокруг России.

«Когда-нибудь их призовут к ответу за то, что они сеют панику и ненависть между людьми? Куда смотрит ООН? А ОБСЕ опять ослепли?» — удивляется Анна Ш.

Часть людей начала нещадно критиковать художественную работу министерства обороны Великобритании, отмечая, что там есть совершенно нелогичные моменты и даже пропагандистские оплошности.

«Если смотреть на сию схему, то по ней Британия однозначно признаёт Крым российской территорией, ведь именно оттуда российские войска якобы собираются напасть на Украину», — заметила Jolanta D.

«Интересно, почему Одесса, согласно этому плану, только во второй фазе наступления стоит? Это же морской порт — его надо брать сразу. Также не могу найти на карте украинские Ростов и Воронеж. Не подскажут ли британцы, куда они запропастились с территории Украины?» — издевается Rada M.

«А Донбасс участвовать не будет, что ли? И где стрелки на Львов? И на кой чёрт России сдался этот хутор Винница? И где блокада Киева, в конце-то концов? И что там за прогулки по побережью Азовского моря, не сезон всё-таки ещё. Много вопросов к британской стратегии. И, самое главное, где окружение Ростова и Воронежа?!» — написала Елена Л.

ВСУ в обороне U.S. Army Europe Images

Ряд пользователей указывает на то, что всерьёз воспринимать такой план «вторжения» нельзя, поэтому граждане уверены, что целью этой «карты» является попытка нагнать ещё больше жути на западное сообщество по поводу российской угрозы.

«Мы можем однозначно сказать, что, судя по этой карте, ничего у России не получится. Там, куда будут введены российская войска, повсюду уже будут стоять бабушки с деревянными автоматами!» — издевается Вечно З.

Напомним, 17 февраля министерство обороны Великобритании опубликовало карту «направлений вторжения» России на Украину, обозначив её как «Возможная ось вторжения президента Путина». Отмечается также, что на карте изображено два этапа якобы готовящегося наступления. Первая, по мнению британских военных, будет включать в себя удар по Киеву и Днепру, с Крыма — вдоль Азовского побережья. Вторая фраза предусматривает движение из Днепра на Винницу, а также из Крыма в сторону Одессы.