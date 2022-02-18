Киев, 18 февраля, 2022, 05:05 — ИА Регнум. Полную эвакуацию населения приготовились провести власти Киева в случае, если «боевые действия» затронут столицу Украины. Такое заявление сделал 17 февраля директор департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук в эфире «Громадського радио».

Министерство культуры и информационной политики Украины Киев. Украина

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Ткачук уточнил, что в случае «боевых действий» в городе останутся только работники критической инфраструктуры и военнослужащие ВСУ. Из жителей города останутся лишь те, кто сам не захочет уехать.

В качестве укрытия в городе планируется использовать метрополитен. Метро будет работать ограниченное время — всего около шести часов в сутки, три часа утром и три часа вечером.

Напомним, согласно сообщениям западных СМИ, «военное вторжение» России на территорию Украины должно было состояться в ночь на 16 февраля. Однако после того, как «вторжение» не состоялось, британские таблоиды подкорректировали информацию, констатировав, что российские войска не развязывали боевых действий возле украинской границы, а наоборот, стали возвращаться в места дислокации после учений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД России Сергей Лавров назвал призывы западных стран проверить отвод войск РФ после завершения учений отсутствием воспитания.