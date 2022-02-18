Тегеран, , 08:45 — REGNUM 17 февраля Иранская ассоциация защиты жертв терроризма (ADVTNGO) призвала суды Швеции, Дании и Нидерландов привлечь к ответственности лиц, связанных с лидером террористической группировки ASMLA, и разрешить семьям жертв терроризма присутствовать на суде. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

ADVTNGO, представляющая семьи жертв терроризма в Иране, направила письмо судам Швеции, Дании и Нидерландов, в котором говорится, что Хабиб Чааб, лидер террористической группировки «Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза», который находился в Швеции до ареста, имел сообщников в упомянутых странах.

В письме подтверждается, что террористы совершали взрывы и вооруженные ограбления в Ахвазе с 2005 года, убив 274 человека и ранив многих других.

Напоминая, что некоторые из сообщников Чааба были арестованы в этих странах и предстали перед судом, в письме подчеркивалось, что философия судебного разбирательства и главная ценность судов заключаются в доступности правосудия, а отказ выслушать жертв террористической группы повредит дискуссиям о правах человека и глобальной безопасности.

ADVTNGO призвала представителей этих стран подготовить основания для того, чтобы семьи жертв из Ирана могли присутствовать на судебных процессах в Дании и Нидерландах.