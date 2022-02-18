18 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова президента США о том, что Россия может может «напасть» на Украину в ближайшие дни.

Тимур Кондратьев, , 08:05 — REGNUM Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что риск российского вторжения на Украину остаётся и это событие «может произойти в течение нескольких дней», вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 18 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Память Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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"Блин, вроде бы взрослый человек, пенсионного возраста, а такую бредятину несёт. Хочется спросить у американцев: «Как вы додумались такого президента выбрать?» — написал Андрей Ш.

Многие пользователи выразили своё негодование тем, что публично опозорившийся политик, выдвигающий нелепые прогнозы, которые не сбываются, до сих пор находится у власти и продолжает пудрить людям мозги.

«Байден не хочет ответить перед всем миром за то, что его предыдущий прогноз оказался полным фуфлом? Разве ему теперь кто-то верит? Такие даты можно называть хоть каждую неделю и переносить российское вторжение на следующую неделю. И так до бесконечности. Абсурд какой-то», — поделился своим мнением Николай Р.

«Если сопоставить утверждения и факты, Байдена можно спокойно отправить в психушку с навязчивой шизофренией, на радость оппонентам», — считает Елена И.

Некоторые комментаторы засомневались в том, что Байден находится в адекватном состоянии и даёт отчёт своим действиям.

«У него там маразм совсем уже прогрессирует? Что он там видит вообще? Откуда берёт информацию. Мы же видим в России, что нет никакого милитаристского угара и никто войной на Украину идти не собирается», — отмечает Альбина У.

Президент США Джо Байден с министром обороны Ллойдом Остином и генералом армии Марком А. Милли (сс) U.S. Secretary of Defense

Часть людей полагает, что американский президент говорит далеко не глупые вещи, а сообщает сроки, в которые Украина должна совершить кровавую провокацию против жителей Донбасса.

«Это значит лишь одно. Что подлые всушники, толкаемые и подстрекаемые американцами и натовскими прихвостнями, собираются нападать на республики Донбасса», — считает Ирина Ф.

«Америка готовит провокацию против Киева. Истерят и кошмарят тем, что якобы на Киев Россия напасть собирается. А клоун-аниматор по фамилии Зеленский отрабатывает их подачки, как кур во щи попал. Нацики по горло обеспечены американским оружием и «гордо смотрят в будущее». Всё готово к тому, чтобы Украина пошла войной на Донбасс», — уверена Lara K.

Ряд пользователей указывает на то, что Вашингтон намерен всеми силами втянуть Россию во внутриукраинский конфликт.

«Тварь поганая! Понимает, что Россия не сможет спокойно смотреть, как украинские фашисты обстреливают из градов и смерчей детские сады, школы, больницы, жилые дома в Донбассе», — пишет Катя К.

Последствия обстрела вооруженными силами Украины Петровского района Донецка Представительство ДНР в СЦКК

Отдельные комментаторы отмечают, что США всё ещё держится в седле и всему миру приходится следовать сценарию, написанному в Белом доме.

«Нашпиговать Украину оружием и постоянно нервировать Россию и Украину якобы перехваченными разведданными. Это путь к миру? Конечно же, нет, но зато в этом противостоянии Байден пока ведёт в счёте», — поделилась своим мнением Мариам И.

Напомним, 17 февраля президент США Джозеф Байден заявил журналистам о том, что риск российского вторжения на Украину остаётся и это событие «может произойти в течение нескольких дней».