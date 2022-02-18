Оттава, 18 февраля, 2022, 03:27 — ИА Регнум. Власти Канады приступили к заморозке банковских счетов, открытых участниками акций протеста против обязательной вакцинации и коронавирусных ограничений в Оттаве. Об этом заявила заместитель канадского премьер-министра Христя Фриланд 17 февраля на брифинге.

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Она отметила, что речь идет о применении специального закона о чрезвычайной ситуации. Фриланд подчеркнула, что правительство продолжит усиливать меры борьбы с протестующими и это «будет иметь последствия».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля полиция Оттавы предупредила, что участники демонстраций в городе в ближайшее время будут «подвергнуты серьезному наказанию» со стороны правоохранительных органов.