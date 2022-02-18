Рустави, Грузия, 18 февраля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе продолжает встречи в регионах с членами парламентского большинства по поводу создания женской партийной организации, сообщает 17 февраля грузинский телеканал «Имеди».

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

В городе Рустави состоялась очередная встреча с членами местных организаций региона Квемо-Картили из Рустави, Гардабани, Марнеули, Болниси, Дманиси, Цалки и Тетрицкаро. На встрече были согласованы позиции относительно учредительного съезда женской организации. Встречи с членами местных организаций «Грузинской мечты» уже состоялись в регионах Мцхета-Мтианети, Шида Картли, Самцхе-Джавахети и Кахети. На 18−20 февраля запланированы встречи в Кутаиси, Озургети, Зугдиди, Батуми и Амбролаури.