Киев, , 00:28 — REGNUM Украинские власти не видят признаков полномасштабных военных действий против Украины со стороны России, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов 17 февраля в эфире телеканала «1+1».

Алексей Данилов Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад хочет «вторжения России», Украина обстреливает Донбасс — трансляция»

Вместе с тем, по его словам, РФ якобы осуществляет «провокации» в Донбассе, чтобы Киев начал «отвечать». Данилов утверждает, что после этого Россия будто бы собирается обвинить украинскую сторону в нападении на Донецкую и Луганскую Народную Республики.

Однако, как отметил секретарь, Украина якобы не вынашивает планов по атаке на Донбасс и должна вести себя сдержанно. Он добавил, что украинские вооруженные силы все же «абсолютно готовы» к этой ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только после вступления в НАТО Киев получит «гарантии безопасности», что страна «не лишится независимости».

Читайте также: Зеленский заявил, что Украина будет в опасности, пока она не в НАТО