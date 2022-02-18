18 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили призыв западных стран к России, чтобы та выполнила шаги по деэскалации на Украине.

Светлана Рыбина, , 02:24 — REGNUM Призыв глав внешнеполитических ведомства Франции, Великобритании, США и Германии к России, чтобы та реализовала объявленные шаги по деэскалации на Украине, стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 17 февраля в социальной сети Facebook.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад хочет «вторжения России», Украина обстреливает Донбасс — трансляция»

«Кем объявленные? Сами налажали — сами теперь и разгребайте», — пишет Евгений М.

Многие пользователи отметили, что западные страны требуют от России тех шагов, которые они самолично ей назначили.

«Сами объявили, вот и реализовывайте свой наговор. Кто соглашался-то с объявителем?» — интересуется Катерина К.

НАТО вчерашнего дня Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Все в одну дуду дуют, словно под копирку. Сколько можно говорить? Нет там нашей армии! Никто на Украину нападать не собирается!» — пишет Анна Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что Запад сделал всё, чтобы Украина дошла до такого критического состояния, при этом в вину это они ставят России, которая пыталась добиться мирного разрешения конфликта в Донбассе начиная с 2014 года.

«Наглые и беспринципные. Сами кашу заварили, сами все эти годы толкали Украину к тому, что сейчас там происходит. Даже палец о палец не ударили, чтобы Украина выполняла Минские договорённости. Вместо того, чтобы требовать от руководства этой униженной страны выполнять то, что те подписали, накачали и продолжают накачивать её вооружением и бандитами. А вот реализовать шаги к деэскалации должна почему-то только одна лишь Россия. А сами они в сторонке постоят и посмотрят? И кричат ведь ещё: «Не виноватые мы, она (Украина) сама так решила!» — написала Валентина Ц.

Часть людей полагает, что если бы западные страны не лезли на Украину, то не было бы никакой эскалации и все противоборствующие стороны давно бы уже мирно разошлись.

«А может быть, для начала Германии и США перестать лезть в дела Украины? А потом России претензии предъявлять? А то в «нормандской четверке» умных много, а виновата почему-то одна Россия. Разве нет вины Германии и Франции в том, что Украина до сих пор не выполнила Минские соглашения?» — задаётся вопросом Владимир К.

Минские соглашения Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что нет никаких настоящих шагов по деэскалации, потому что США и её марионеткам нужно загнать Российскую Федерацию в геополитический угол.

«Завтра объявят, что Россия реализовала шаги по деэскалации и создала новые прецеденты по эскалации. Мели, Емеля, твоя неделя», — предполагает Наталия Р.

«Один шаг — признать республики и разместить там нашу военную базу, чтобы даже мысли ни у кого не возникло рыпнуться. Только тогда от нас все эти горлопаны отстанут. НАТО поорёт, введёт санкции, которые переживём, зато войны не будет», — предлагает Nataliya K.

Нашлись и те, кто уверены, что угроза провокации на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины сохраняется.

Президент Украины Владимир Зеленский на линии соприкосновения в Донбассе President.gov.ua

«Всё нагнетают и нагнетают. Такое ощущение, что действительно на 16 февраля что-то планировали, но это что-то у них не получилось провернуть. Теперь готовят России тёмную в самое ближайшее время. Не могут они впустую столько сил тратить. Должно это всё по итогу во что-то вылиться», — считает Руслан Г.

Напомним, 16 февраля пресс-служба МИД ФРГ сообщила в Twitter о том, что главы внешнеполитических ведомства Франции, Великобритании, США и Германии обсудили отношения с Россией и призвали Москву реализовать объявленные шаги по деэскалации на Украине.