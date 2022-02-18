Москва, 18 февраля, 2022, 09:12 — ИА Регнум. В РФ темпы прироста самозанятых уже не будут такими впечатляющими, как в 2021 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля заявил декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько. Так он прокомментировал данные ФНС о том, что в России число самозанятых уже превысило 4,2 млн человек.

Самозанятый

«Численность граждан, зарегистрированных в режиме плательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых), в количестве 4,2 млн человек весьма впечатляет. Однако давайте взглянем на этот показатель с разных сторон. Необходимо учитывать тот факт, что наличие налоговой регистрации в качестве самозанятого никоим образом не говорит о том, что это и есть единственный источник дохода и единственное занятие гражданина, — сказал Засько. — Достаточно большое количество людей, зарегистрировались в качестве самозанятых, уже имея основное место работы. Чем вызвано подобное решение? Да собственно тем, что подобное действие позволяет гражданам легализовать в правовом налоговом поле доходы, получаемые в качестве дополнительных приработков. Тот же пресловутый пример с репетиторством. Преподаватель вуза, получая зарплату в вузе, легализует свои дополнительные доходы от репетиторства».

Как полагает экономист, именно в дальнейшем развитии налоговой легализации приработков залог роста количества самозанятых.

«Однако, по моему мнению, темпы прироста количества самозанятых уже не будут столь впечатляющими в силу того, что основная часть самозанятых граждан уже вошла в режим налоговых правоотношений», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России могут разработать новый законопроект по регулированию занятости населения.