18 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова официального представителя МИД РФ о том, что глава МИД Великобритании должна принести извинения за ложь о России.

Тимур Кондратьев, , 08:01 — REGNUM Заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс должна принести извинения за фейковые высказывания о России перед российским, украинским и британским народами, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 17 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

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Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

»Чемберлен и Тэтчер тогда — Джонсон и Трасс сегодня. Обмельчали нынче англичане», — отмечает Виталий Ч.

Многие пользователи пришли к выводу, что никакие извинения от Трасс не прозвучат, потому что данный политик не намерена ставить под сомнение свои профессиональные качества, несмотря на то, что все прекрасно видят, что она профнепригодна.

«Что вы от неё хотите, если она даже Воронеж русским городом не признаёт», — шутит Вадим С.

«Чего в российском МИД ждут от этой дамочки? Она даже географию не знает, будучи главой министерства иностранных дел. Откуда у неё совесть? Не проснётся в ней ничего, будет и дальше убеждать всех окружающих в том, что Лавров её оскорблял, а российские войска уже вот-вот перейдёт украинскую границу. Бесперспективное это занятие — пытаться убедить наглого лжеца в том, что ему необходимо признаться в своей лжи. Он сам себя в своей правоте убедит, лишь бы не признать очевидное», — написал Николай Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что способ взаимодействия с окружающим миром, которым пользуется Трасс, вызывает у людей сомнения в её адекватности.

«Бедная обиженная женщина. У неё галлюцинации уже, судя по всему. Она видит наши войска там, где их нет. Теперь мы отводим войска, но она вновь видит в этом признаки российской агрессии. Может, она что-то принимает? Какой-нибудь допинг, к примеру», — интересуется Татьяна С.

Часть людей полагает, что Трасс если бы и хотела, не смогла бы признать свои ошибки, потому что так устроена политическая система Великобритании.

Лиз Трасс. Министр иностранных дел Великобритании Elizabethtruss.com

«Они без России жить не могут. Британцы во сне тоже видят Россию и её агрессию. Отстаньте уже от нас! Забудьте про Россию и спите спокойно. Занимайтесь другими делами, своими внутренними проблемами, к примеру», — советует Татьяна З.

Ряд пользователей указывает на то, что с такими, как Трасс, никому в России не удастся договориться, потому что Великобритания нацелена на уничтожение нашей страны.

«Да какие там извинения могут быть от этих придурков? Скоро они будут ходатайствовать о присуждении Нобелевской премии клоунам и кукловодам. А после каждого объявления о датах нападения России, которое, естественно, не состоится, будут объявляться очередные дни победы над Путиным. Короче, что ни день, то праздник. Идиотизм и коллективные помешательства нарастают безудержной лавиной», — указывает Махмут Б.

«Британская мечта — полное уничтожение русских. Только малограмотные идиоты пытаются поддерживать с ними отношения в расчёте на их благосклонность. Учите историю, они ненавидят и презирают всех без исключения, а в особенности нас!» — обращается Булат Ж.

Противостояние России и Великобритании. Рисунок

Напомним, 16 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге о том, что глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс должна принести извинения за фейковые высказывания о России перед российским, украинским и британским народами. Дипломат отметила, что лживые заявления Трасс призваны отлечь внимание от ситуации со скандальными мероприятиями в Великобритании «в ходе вводимых ими же ковидных ограничений».