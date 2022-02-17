Киев, 17 февраля, 2022, 22:54 — ИА Регнум. «Открытость» НАТО для Украины — это не всё, что нужно Киеву. Необходима система гарантий — сопоставимая с той, которая предоставлена действующим членам альянса, заявил 17 февраля украинский президент Владимир Зеленский в интервью РБК-Украина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

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Отметив, что для Киева есть в НАТО позиция «открытых дверей», украинский лидер напомнил, что в альянс страну возьмут, по-видимому, не так скоро — пройдут месяцы, может, годы. Это «большое расстояние» на пути в НАТО, «особенно если будет эскалация».