Скопье, 17 февраля, 2022, 22:56 — ИА Регнум. Студенты из македонских городов Куманово и Ликово, обучающиеся в Скопье, выдвинули онлайн-петицию с требованием о снижении цен на проезд в междугородних автобусах для студентов.

Цитата из к/ф «Господи́н 420». реж Радж Капур. 1955. Индия Бедный парень Раджа

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, инициатива была выдвинута после повышения стоимости проезда на 30 македонских денаров (примерно на 43 рубля).

Инициатором инициативы стал этнический албанец Абедин Исмаили. Студенты требуют, чтобы для них проезд в качестве исключения стоил 100 денаров (примерно 141 рубля). Исмаили также призвал и других студентов потребовать снижения стоимости проезда на своих направлениях.