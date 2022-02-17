Лондон, 17 февраля, 2022, 22:16 — ИА Регнум. Британская блэк-метал-группа Cradle of Filth«рассматривает несколько вариантов» для предстоящего сотрудничества с поп-музыкантом Эдом Шираном, по словам фронтмена коллектива Дэни Филта. Об этом 17 февраля сообщил портал NME.

NME Cradle Of Filth и Эд Ширан

О маловероятной совместной работе впервые заговорили прошлым летом после того, как Ширан сказал, что «в детстве очень любил дэт-метал», добавив: «Я слушал Cradle of Filth, Slipknot и все такое».

Впоследствии Филт рассказал, что он общались с Шираном по поводу совместной песни. В своем новом интервью Филт рассказал о прогрессе переговоров между музыкантами.

«Эд выразил желание принять участие в создании песни, и мы сейчас рассматриваем некоторые варианты, но на этом все и закончилось», — сказал Филт. «Он пригласил меня к себе домой — он живет не очень далеко от меня, наверное, в 18−20 милях. Меня интересует то, как мы сопоставим наше творчество вместе. Я думаю, что это немного сложная задача».