17 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 22:49 — REGNUM Заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что военные руководители стран НАТО намерены рассмотреть вопрос размещения новых боевых групп в Восточной Европе, но пока что никаких окончательных решений по этому поводу пока не принималось, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 17 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

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Йенс Столтенберг NATO North Atlantic Treaty Organization

"Войны нет, нападения тоже нет, но НАТО рассмотрит вопрос о размещении боевых групп. Понятно, нового ничего. Как всегда, подтягиваются к границам России, чтобы попытаться загнать нас в угол. Ну, попытайтесь. До вас уже пытались», — предупреждает Алексей А.

Многие пользователи подозревают, что Североатлантический альянс просто не может отказать себе в удовольствии устраивать бесчинства, за которые страны НАТО не будут нести ответственность, находясь под крылом у США.

«Так и хотят развязать войну чужими руками. Давно чужие государства не бомбили, видимо. Руки чешутся. Настоящие фашисты», — считает Наталья Ц.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что несмотря на публичный позор, который на себя навлекли те, кто утверждали, что Россия нападёт на Украину 16 февраля, НАТО продолжают убеждать всех окружающих в том, что агрессия Российской Федерации вот-вот случится, и надо быть к ней готовыми.

«Это как у НАТО и США разведка плохо работает, что им приходится банально гадать на кофейной гуще. Завтра, послезавтра, вчера, сегодня… устроили ромашку тут», — отмечает Сергей С.

«Санкции против России, нападение России на всех вокруг её границ… больше тем нет, больше нет проблем в ЕС и США, кроме как фантазии на тему агрессии со стороны России. Это смешно! На самом деле уводят внимание собственного населения от внутренних проблем, пытаются всем втулить сказку о злых русских, которая, судя по всему, ещё не закончилась. Удобно устроились», — отметила Марина П.

Часть людей полагает, что НАТО и США следовало бы не давить на Россию, тогда бы среди представителей российской власти не случилось бы озарения и не спали бы тогда розовые очки дружбы Запада с Россией.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А как хорошо всё начиналось: любовь с Европой, мы им газ, нефть и лес, чинуши наши готовы были все разом переехать помогать Европе строить светлое будущее, а они нам размещение боевых групп организовали и санкции понавводили. Ну не дураки ли? Сами же заставляют своей страной заниматься», — отмечает Андрей К.

Ряд пользователей указывает на то, что России пора задуматься о самой себе и прекратить свои бессмысленные попытки убедить Запад в том, что она не верблюд.

«Запад открыто издевается над Россией, а российские власти ему активно подыгрывает. Один раз ответили им, что нападать не собираются, зачем это каждый день повторять? Видно же, что НАТО плевать на то, собирается ли Россия вторгаться на Украину, или таких планов не было и в помине. Надо вообще не обращать внимания на это всё, игнорировать. Следует решать свои российские внутренние вопросы, которых очень много. Нищета, беспредел, коррупция и так далее. О своих интересах нужно думать, а не заботиться о том, чтобы Америка не думала плохо про Россию», — поделился своим мнением «Просто О».

Напомним, 16 февраля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции по итогам первого дня заседания глав минобороны о том, что военные руководители стран НАТО намерены рассмотреть вопрос размещения новых боевых групп в Восточной Европе, но пока что никаких окончательных решений по этому поводу пока не принималось.