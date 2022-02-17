Берлин, 17 февраля, 2022, 22:39 — ИА Регнум. Минимальная заработная плата в Германии должна значительно вырасти к осени 2022 года. Правительством страны принято решение о повышении почасовой оплаты труда в июле с нынешних 9,82 до 10,45 евро, а в октябре — до 12 евро. Об этом сообщает 17 февраля немецкое агентство Tagesschau.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Германия

Согласно исследованию Института экономических и социальных наук (WSI) Фонда Бёклера, такое повышение минимальной заработной платы выведет страну на первые места в Европе по данному показателю. В настоящее время Германия находится на последнем месте по этому критерию среди шести западноевропейских стран.

Авторы исследования Малте Любкер и Торстен Шультен отмечают, что при минимальной заработной плате в 12 евро «отстающая Германия станет пионером». Среди стран ЕС более высокая минимальная заработная плата останется только в Люксембурге, где она составляет 13,05 евро. За пределами ЕС аналогичный уровень зарплат сегодня имеют Австралия с эквивалентом 12,91 евро и Новая Зеландия с эквивалентом 11,96 евро.

В Южной Европе минимальная заработная плата остаётся значительно ниже. В Греции она составляет 3,83 евро, в Португалии — 4,25 евро, в Испании — 6,06 евро. В большинстве стран Центральной и Восточной Европы минимальный уровень заработной платы также довольно низок. Самая низкие показатели имеют Болгария (2 евро) и Латвия (2,96 евро).

Запланированный нижний предел в 12 евро в Германии примерно соответствует порогу в 60% от средней заработной платы, который используется во всем мире в качестве ориентира для соответствующего уровня минимальной заработной платы. Согласно расчетам клуба промышленно развитых стран ОЭСР, Германия все еще находится намного ниже этого порога, со значением в 50,7%.

Авторы исследования призывают федеральное правительство закрепить порог в 60% от средней заработной платы в качестве критерия для будущих корректировок закона о минимальной заработной плате.