Архангельский минздрав анонсировал выдачу сертификатов о наличии антител
Архангельск, 17 февраля, 2022, 20:11 — ИА Регнум. В Архангельской области медсертификаты о наличии антител к коронавирусу начнут выдавать 21 февраля, сообщили в региональном минздраве.
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Согласно документу, в выдаваемом россиянам сертификате теперь будет содержаться информация о перенесенной новой коронавирусной инфекции, сделанной от COVID-19 прививке или положительном результате тестирования на антитела. Однако для получения сертификата при наличии антител есть одно важное условие — тест на антитела гражданин должен делать за свой счет и только в лицензированной, государственной лаборатории.
Исключение составляют только отдельные случаи, когда решение о тестировании на антитела к SARS-CoV-2 принимается лечащим врачом индивидуально, исходя из клинической целесообразности.
При этом глава регионального минздрава подчеркнул, что получение сертификата на антитела к COVID-19 не гарантирует, что у человека имеется надежный иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге справку об антителах приравняли к сертификатам с QR-кодами.