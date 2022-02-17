Архангельск, 17 февраля, 2022, 20:11 — ИА Регнум. В Архангельской области медсертификаты о наличии антител к коронавирусу начнут выдавать 21 февраля, сообщили в региональном минздраве.

Coronavirus-control.ru Тесты на антитела к коронавирусу

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Согласно документу, в выдаваемом россиянам сертификате теперь будет содержаться информация о перенесенной новой коронавирусной инфекции, сделанной от COVID-19 прививке или положительном результате тестирования на антитела. Однако для получения сертификата при наличии антител есть одно важное условие — тест на антитела гражданин должен делать за свой счет и только в лицензированной, государственной лаборатории.

«Это исследование не входит в программу обязательного медицинского страхования, поэтому не стоит идти в поликлинику и требовать от врачей, чтобы анализ вам сделали бесплатно. В этом случае необходимо обращаться в платное отделение, — отметил глава минздрава Александр Герштанский. — Это исключительно желание пациента, который считает, что он уже переболел COVID-19 и, по каким-то причинам, не нуждается в вакцинации, но хочет получить QR-код. Сертификат будет выдан, даже если у человека выявлено минимальное референсное значение антител».

Исключение составляют только отдельные случаи, когда решение о тестировании на антитела к SARS-CoV-2 принимается лечащим врачом индивидуально, исходя из клинической целесообразности.

При этом глава регионального минздрава подчеркнул, что получение сертификата на антитела к COVID-19 не гарантирует, что у человека имеется надежный иммунитет к новой коронавирусной инфекции.

«Мы рекомендуем людям не смотреть на уровень антител и не ориентироваться на них. Так, если человек перенес заболевание более шести месяцев назад и у него есть антитела — это все равно не показатель того, что у него есть стойкий иммунитет к новой коронавирусной инфекции. В этом случае мы настоятельно рекомендуем ревакцинироваться, — сказал глава министерства. — Однако, согласно новому приказу, граждане имеют на это право».

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге справку об антителах приравняли к сертификатам с QR-кодами.