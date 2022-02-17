Воронеж, 17 февраля, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Черепно-мозговую травму получила 23-летняя девушка в результате схода пласта снега с крыши дома в Воронеже 17 февраля. По данному факту прокуратурой начата проверка, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

Дарья Драй ИА REGNUM Чистка крыш от снега и льда

Инцидент произошёл около 16:30 на улице Карла Либкнехта — снежная глыба обрушилась на голову прохожей с крыши дома №55. С черепно-мозговой травмой пострадавшая госпитализирована.

«Прокуратура Советского района г. Воронежа начала проверку исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства управляющей компанией. Вышеуказанный дом находится на обслуживании АО УК Советского района», — уточнили в прокуратуре.

В случае наличия оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточнили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Всеволожске Ленинградской области с крыши магазина на прохожую упала ледяная глыба, женщина получила сотрясение мозга.