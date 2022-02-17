Москва, 17 февраля, 2022, 19:42 — ИА Регнум. На совместном заседании с членами Комитета по контролю были представлено исследование экспертов университета МГЮА по теме трудоустройства молодёжи, которое указывает на ключевые проблемы в трудоустройстве молодежи. Материалы переданы профильной рабочей группе Комитета по молодёжной политике и будут учитываться при формировании законодательных инициатив.

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Исследование выявило проблемы, характерные для российского рынка труда: незащищенность граждан от 18 до 25 лет в вопросах трудоустройства; высокая внутренняя и внешняя миграция молодёжи, отсутствие стимулов для трудоустройства в регионах; низкая оплата труда молодёжи; низкие темпы развития молодёжного предпринимательства; отсутствие мер по стимулированию работодателей, трудоустраивающих молодых специалистов; недостаточная информированность молодёжи о существующих программах поддержки.

В качестве возможных решений обозначенных проблем, эксперты МГЮА предложили обеспечить населению право на бесплатную юридическую помощь по вопросам трудоустройства; создать программы льготного кредитования молодёжи; предоставить налоговые льготы для молодёжи в отдельных регионах и сферах деятельности, сделать специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» постоянным, внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс; предоставлять жильё молодым специалистам по договорам соцнайма; разработать единую социальную карту для студентов; разработать региональные программы субсидирования заработной платы и квотирования рабочих мест, по примеру Москвы; Сделать туристический кэшбек постоянной мерой поддержки молодёжи. Предложения будут рассмотрены Комитетом по молодёжной политике и учтены при формировании законодательных инициатив.

«Тема трудоустройства молодёжи сейчас для нас является одной из основных. Когда Комитет был только сформирован и обсуждалась его повестка, трудоустройство было обозначено в качестве флагманского направления. Мы понимаем, что молодым людям сегодня нужно себя чувствовать востребованными и реализованными, если они этого чувства не имеют — они просто уезжают, либо в другой регион, либо в другую страну. Именно труд, карьера и хороший уровень заработка формируют это чувство востребованности», — сказал председатель комитета Государственной Думы по молодёжной политике Артём Метелев («Единая Россия»).

Депутат отметил, что в вопросе трудоустройства сегодня есть определенные сложности. По его словам, почти каждый пятый молодой человек в России — безработный. Метелев добавил, что государство своевременно реагирует на тенденции безработицы. Правительством была принята Долгосрочная программа занятости молодёжи до 2030 года, куда вошли 23 предложения от Комитета по молодёжной политике.

«Буквально несколько дней назад состоялось заседание Экспертного совета, который мы сформировали при Комитете по молодёжной политике, были распределены рабочие группы, одна из которых — по молодёжной занятости и предпринимательству. Мы с коллегами-экспертами, которые занимаются вопросом занятости молодёжи «на земле», изучим представленное исследование», — сказал заместитель председателя комитета Госдумы по молодёжной политике Михаил Киселёв («Единая Россия»).

Депутат подчеркнул важность нескольких обозначенных в исследовании тем: жилищный вопрос для молодых семей и специалистов и необходимость совершенствования существующих служб занятости, которые в настоящий момент не пользуются большой популярностью среди молодёжи. Также Михаил Киселёв предложил создать «единую службу юридической помощи», которая бы оказывала консультации населению.

Заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Елена Мухтиярова отметила необходимость осуществления парламентского контроля за реализацией программы занятости, а также подчеркнула важность и высокое качество представленных МГЮА материалов. В ходе своего выступления представитель ведомства выделила несколько блоков обсуждаемого исследования: несоответствие региональных нормативно-правовых актов федеральному законодательству; необходимость плотного взаимодействия с органами власти субъектов в части трудоустройства; привлечение к обсуждению проблемы занятости коллег из других структур и ведомств — строительной, экономической, финансовой отраслей.

«Социологические исследования, которые проводили коллеги, нужно рассматривать не только с точки зрения потребностей молодёжи, но и с точки зрения потребностей работодателя. Проблема, которую мы поднимаем, она мультикомплексная и мультиотраслевая. Добиться каких-то значимых успехов в одиночку, на наш взгляд, невозможно, нужно привлекать максимально широкий круг участников», — сказала Елена Мухтиярова.

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Андрей Платонов рассказал о реализуемых мерах в сфере трудоустройства молодежи.

«По упомянутой долгосрочной программе содействия занятости молодёжи до 2030 года мы взаимодействуем с Министерством труда и социальной защиты, взаимодействуем с коллегами в регионах. В рамках трека Росмолодёжь. Бизнес запущена всероссийская программа поддержки молодёжного предпринимательства (её мы делаем вместе с Минэком), в которой достаточно много внимания уделяется обучению, подготовке к предпринимательской деятельности и взаимодействию предпринимателей между собой», — сказал он.

Представитель ведомства отметил, что программа развития молодёжного предпринимательства разделена на 4 блока: «школьник», «студент», «молодёжь с идеями» и «клуб молодых предпринимателей». Таким образом программа охватывает сферы профориентации, поддержки идей и уже сложившихся бизнес-проектов.

Мониторинг МГЮА по теме правоприменения закона «О занятости населения Российской Федерации» был сформирован по запросу Комитета Госдумы по контролю. Исследования были представлены экспертами университета и переданы в работу Комитета по молодёжной политике на площадке молодёжного форума «#ТрудКрут», приуроченного ко Дню российских студенческих отрядов.