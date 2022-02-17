17 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Джозеф Тёрнер, , 21:13 — REGNUM Соединенные Штаты обвинили Россию во лжи относительно отвода войск от границ Украины, заявив, что Москва сосредоточила вблизи границы ещё 7 тыс. военнослужащих. Британское военное командование также утверждает, что они заметили, как российские вертолеты и полевой госпиталь движутся к границе Украины.

Титанчик Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Американские пользователи Twitter обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.

«Еще больше лжи и пропаганды от корпоративной прессы, которая принадлежит Raytheon, General Electric и другим компаниям, наживающимся на войне. Как это шокирует!» — пишет @VeniVidiBitcoin.

«Нет никаких крупных конфликтов в данный момент. Страны были бы вынуждены сократить военные расходы, а мы все знаем, что США этого не хотят, поэтому, конечно, они будут продолжать эскалацию, пока не начнется война. Война означает — больше денег, а это почему-то хорошо для США», — отмечает @LexiusCoda.

Карикатура — Цель капитализма всегда одна Эксплуатация. Гнет. Война. Чтоб народных масс нищета и гибель ему несли максимальную прибыль!

«Может быть, вам стоит прекратить распространять эту панику по всему интернету? Россия смеется над всем, что вы пишете, никто не собирается нападать на Украину, нет причин. Русский народ хочет быть в мире с американцами», — указывает @yaotonsen.

«Есть ли какой-нибудь реальный источник, который вы собираетесь предоставить, или вы только и делаете, что повторяете пропаганду?» — задает риторический вопрос @LeftOfInsanityP.

«Прекратите пытаться втянуть нас в войну, NYT. После Ирака вам уже никто не верит», — подчеркивает @_SoccerThoughtsю

«Найдите другую историю, чтобы отвлечь американцев. Никто не верит этому. Это пропаганда», — уверен @DuncanAbon.

«Печально то, что между тремя игроками: США — Россией — NYT, мы не знаем, кто говорит правду. Лол», — подчеркивает @mtgawd.

«В наш век геополитики имеет ли это значение?» — отвечает @brentphoto_nyc.

«А еще у них есть оружие массового поражения, о, и они собираются вторгнуться сегодня, нет, подождите, завтра, ну, может быть, на следующей неделе», — иронизирует @CMGromoll.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

«Так никто не хочет войны, но повелители войны в США продолжают пытаться придумать новую войну, они тоже хотят свои миллиарды…» — размышляет @EricGol48838457.

«США так сильно хотят войны, но Путин им мешает», — комментирует @Christo88938869.

Как сообщало ИА REGNUM, российские власти категорически отвергают утверждения о якобы имеющихся агрессивных планах в отношении Украины. В посольстве РФ заявили, что в США продолжается «антироссийская истерия».

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