Москва, 17 февраля, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Письменный ответ России по гарантиям безопасности передан американскому послу Джону Салливану 17 февраля в Москве. Это ответ, который Москва даёт Вашингтону на его письменную реакцию на российскую инициативу о предоставлении гарантий безопасности со стороны США и НАТО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

В документе, переданном сегодня в Вашингтон, сказано, что в своём письменном ответе «американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности».

Условиями России, согласно её инициативе, являются отказ НАТО от дальнейшего расширения, отзыв «бухарестской формулы» («Украина и Грузия станут членами НАТО») и отказ от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами НАТО.

Поскольку, отмечает МИД, вышеуказанные положения имеют для Москвы принципиальное значение, а США в своём ответе проигнорировали «пакетный характер российских предложений», намеренно выбрав «удобные» темы, которые, в свою очередь, «перекручены» в сторону создания преимуществ для США и их союзников, российская сторона заявляет:

«Такой подход, как и сопутствующая риторика американских официальных лиц, подкрепляет обоснованные сомнения в том, что в Вашингтоне действительно привержены исправлению ситуации в области евробезопасности».

На этом фоне США и НАТО наращивают военную активность «непосредственно у российских рубежей, тогда как наши «красные линии» и коренные интересы в области безопасности, а также суверенное право России на их защиту, по-прежнему игнорируются». К тому же звучат ультимативные требования вывести войска из определённых районов на российской территории.

Все эти действия Москва считает неприемлемыми и подрывающими перспективы достижения реальных договоренностей.

«В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твёрдых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников, Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путём реализации мер военно-технического характера», — говорится в заявлении МИД РФ.

Москва подчеркнула, что её предложения по гарантиям безопасности «носят пакетный характер и должны рассматриваться в комплексе без выделения отдельных его составляющих».