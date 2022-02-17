Курган, 17 февраля, 2022, 18:48 — ИА Регнум. В Курганской области по 28 февраля включительно продлеваются ограничения на посещение торгово-развлекательных центров и кинотеатров для лиц младше 18 лет без сопровождения родителей. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Торговый центр

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Напомним, ранее власти региона до марта продлили дистанционное обучение школьников.

ИА REGNUM ранее сообщало, что за сутки на 17 февраля в Курганской области с коронавирусной инфекцией госпитализированы 127 человек, выписались по выздоровлению 2122. Всего за сутки выявлен 1451 заражённый коронавирусом курганец, на 26 человек меньше, чем днём ранее.