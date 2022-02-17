Лос-Анджелес, США, 17 февраля, 2022, 18:23 — ИА Регнум. Американский хип-хоп-исполнитель Джек Харлоу вернется со своим первым синглом в 2022 году под названием Nail Tech 18 февраля. Об этом музыкант рассказал в своих социальных сетях 17 февраля.

The Line Of Best Fit Рэпер Джек Харлоу

Рэп-звезда Джек Харлоу не выпускал новой музыки с тех пор, как в августе прошлого года выпустил коллаборативный трек SUVs (Black on Black). В пятницу, 18 февраля, он обещает вернуться к сольному творчеству с новым синглом Nail Tech.

https://www.instagram.com/p/CaArWNgPGug/

Помимо совместного творчества с Pooh Shiesty (Лонтрелл Уильямс-младший) в прошлом году, Харлоу также работал с Lil Nas X (Монтеро Хилл), Ty Dolla $ign (Тайрон Гриффин) и 24kGoldn (Голден Лэндис фон Джонс).