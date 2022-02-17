Вашингтон, , 18:11 — REGNUM В ближайшее время телефонных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным его американский коллега Джо Байден не планирует, сообщил он 17 февраля журналистам в Белом доме.

Джо Байден World Economic Forum

Байден «У меня сейчас нет планов звонить Путину».

После этой пресс-конференции Байден вылетает в штат Огайо. Добавим, что Путин и Байден последний раз говорили по телефону пять дней назад — 12 февраля. Обсуждались гарантии безопасности и Украина.

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