Анкара, 17 февраля, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 февраля поздравил Косово с 14-й годовщиной провозглашения независимости.

Иван Шилов ИА REGNUM
Эрдоган

На своей странице в социальной сети Twitter политик заявил:

«Я праздную годовщину независимости Косово, с которым мы поддерживаем историческую дружбу и братские отношения. Я желаю мира, процветания и благополучия братскому косовскому народу и посылаю свои сердечные поздравления».
Реджеп Тайип Эрдоган

Турция стала одной из первых стран, признавших независимости Косово 17 февраля 2008 года. Ранее свои поздравления Косово направили президент США Джозеф Байден, канцлер ФРГ Олаф Шольц и королева Великобритании.