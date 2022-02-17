Москва, 17 февраля, 2022, 17:39 — ИА Регнум. В 2022 году реальные располагаемые доходы граждан России должны вырасти по меньшей мере на 2,5%. Об этом 17 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Yarregion.ru Владимир Путин

«В текущем году реальные располагаемые доходы граждан должны вырасти не менее чем на 2,5%. Такие ориентиры перед правительством уже поставлены. И эту задачу обязательно нужно решить» — заявил Путин.