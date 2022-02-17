Ижевск, 17 февраля, 2022, 17:25 — ИА Регнум. В Удмуртии рассмотрят инициативу об отмене QR-кодов при посещении общественных мест с 19 февраля. Соответствующее предложение первого вице-спикера Госсовета республики Надежды Михайловой поддержал глава региона Александр Бречалов на конференции регионального отделения «Единой России».

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код сертификата вакцинации

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Михайлова отметила, что сейчас ограничительная мера в виде QR-кодов потеряла свою актуальность.

«Эпидемиологическая ситуация изменилась: в поликлиниках уменьшилось количество обращаемых пациентов, как и госпитализированных, в большинстве случаев заболевание новым штаммом протекает бессимптомно и легко», — добавила она.

Бречалов поручил председателю правительства Удмуртии Ярославу Семенову оформить предложение и определить, какие ограничительные меры необходимо пересмотреть с 19 февраля.

«Мы внимательно следим за сложившейся ситуацией и держим её на контроле. Новая волна коронавируса с точки зрения количества заболевших — беспрецедентная, но протекает гораздо легче, чем предыдущие. Снижается количество пациентов, которые наблюдаются амбулаторно», — подчеркнул Бречалов.

При этом он добавил, что ситуация остается на постоянном контроле, продолжается вакцинация и ревакцинация граждан, а показатель коллективного иммунитета составляет 67% и стремится к необходимым 80%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Кировской области Игорь Васильев заявил об отмене в своем регионе QR-кодов с 21 февраля. Он отметил, что в области достигнуты плановые показатели вакцинации, а действие QR-кодов ранее позволило преодолеть пиковые значения заболеваемости. Сейчас, несмотря на высокие показатели заболеваемости, ситуация стабилизируется.

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