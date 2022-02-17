Лос-Анджелес, США, , 17:04 — REGNUM В полнометражный сиквел «Волчонка» вернутся не все актёры одноимённого сериала. Об этом 17 февраля пишет Elle Girl.

Волк (сс) hansbenn

В продолжении шоу к своим ролям вернутся Тайлер Пози, Кристал Рид, Холланд Роден, Шелли Хенниг, Орни Адамс, Линден Эшби, Джей Ар Борн, Сет Гиллиам, Колтон Хэйнс, Райан Келли, Мелисса Понцио и Дилан Спрейберри. Таким образом, в фильме не появится лишь Дилан ОʼБрайен, Тайлер Хэклин и Арден Чо из каста оригинального сериала.

Добавим, что премьера продолжения «Волчонка» намечена на 2022 год. Точная дата выхода картины пока неизвестна.

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