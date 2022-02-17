Москва, 17 февраля, 2022, 16:24 — ИА Регнум. В четверг, 17 февраля в Общественной палате РФ состоялось расширенное заседание Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ и Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций на тему «Противодействие токсичному контенту в интернете».

ИА REGNUM Интернет

«Виды контента, которые запрещены законодательно, всем известны: это детская порнография, пропаганда педофилии, призывы к суициду, экстремистский контент и так далее. А какой контент является токсичным? На первый взгляд это безобидный контент, однако он содержит в себе глубинные смыслы, пагубно влияющие на сознание. Необходимо выслушать мнение экспертов и разобраться», — сказал председатель Комиссии ОП РФ Рифат Сабитов.

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов представил доклад, посвященный деструктивному контенту, и выступил с предложением о создании реестра такого контента.

«Цифровое пространство должно быть базово безопасным и обеспечивать это должно государство. Токсичный, но легальный контент не признается как проблема на государственном и общественном уровне. Нужна общая этическая платформа, и она у нас в стране есть, в том числе в Конституции, законах и документах стратегического планирования, просто она не полностью артикулирована и осознана в обществе», — сказал он.

По мнению Игоря Ашманова, необходимо расширить списки запрещенного контента и запустить проект общественного контроля за ним.

Важную роль в процессе выявления и удаления запрещенного контента должны играть сами интернет-платформы. Законодательная база для этого уже есть. За последние два года в России была создана система законов, которая регулирует поведение глобальных интернет-компаний, сказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Правила игры четко обозначены и всем известны, но это не значит, что все их примут. IT-гиганты думают, что будучи глобальными, надсистемными и трансграничными, они имеют особые права. Нам предстоит убедить их в том, что это не так», — подчеркнул он.

Начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев отметил, что в борьбе за удаление запрещенного контента с глобальных IT-платформ зачастую не помогают даже накладываемые на них оборотные штрафы.

«Мы понимаем, что с распространением деструктивного контента нужно бороться, нужно тщательно и взвешенно подходить к самому понятию токсичного контента. Нужно предусмотреть такие инструменты, как маркировка контента (в поисковиках), запрет доступа для детей и далее вплоть до удаления аккаунтов нарушителей. Инициатива по созданию реестра заслуживает внимания и поддержки», — сказал он.

Заместитель Секретаря ОП РФ Вячеслав Бочаров отметил, что культура потребления детьми контента в интернете должна закладываться общественными институтами.

«У нас есть профильные министерства, Российское движение школьников, Юнармия и масса молодежных организаций, в том числе военно-спортивных. Получается, что вся их работа не приводит к результату, которого мы ожидаем. Молодые люди все равно находят и потребляют такой контент в интернете. Значит, мы где-то недорабатываем и не подводим своевременные итоги», — сказал он.

Председатель Комиссии ОП РФ по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Наталья Кравченко отметила, что в настоящее время меры борьбы с распространением деструктивного контента недостаточны. Ее поддержала член Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Екатерина Мизулина.

«Пока мы видим, что защитой граждан от деструктивного контента занимается только председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, Роскомнадзор и несколько наших коллег-сенаторов. К сожалению, мы видим, что наши законы не соблюдаются. Прежде чем расширять перечень запрещенного контента, мы должны заставить выполнять текущие требования», — сказала она.

Проблему несоблюдения иностранными площадками законодательства РФ и отсутствия их проактивного подхода к защите российских пользователей, признали и другие участники дискуссии. Однако подчеркнули, что процесс выстраивания отношений идет, и существующая законодательная база, в том числе предусмотренные санкции по отношению к нарушителям, позволяет регуляторам в том или ином виде взаимодействовать с IT-гигантами.

«Здесь важно нам самим настроиться на то, что это перетягивание каната, которым мы занимаемся с IT-компаниями, продолжится. Законы есть, теперь надо их заставить соблюдать эти законы. Они считают, что они особые, что они глобальные и они имеют право навязывать нам все что угодно и вообще не только нам. Наша задача — выстроить с ними юридически обоснованные и ответственные отношения, а не прикрыть их как таковые», — сказал Алексей Пушков.

Первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич отметил, что государство уже достаточно сделало с правовой точки зрения. Действительно, нужно не дополнительное ужесточение регуляторики, а усиление диалога самого общества и интернет-площадок. Ключ к решению проблемы — сознательный подход платформ, их добровольное желание и обязательство защитить россиян от токсичного контента. Поскольку последние зарабатывают на пользователях, то должны обеспечивать им безопасность.

Схожее мнение высказал и директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Рустам Сагдатулин. По его мнению, борьба с токсичным контентом должна разворачиваться в первую очередь в плоскости саморегулирования интернет-площадок.

«Если запрещенный контент нужно блокировать и удалять, то токсичный и деструктивный нужно маркировать, удалять из рекомендательных лент, для того чтобы дополнительная аудитория это не видела. В первую очередь это история по пути самоорганизации по аналогии с меморандумом противодействия фейкам, который сейчас активно работает по вычищению общественно опасных фейков и маркировке фейков, которые будут нести негативные последствия за собой», — сказал он.

Игорь Ашманов отметил, что запрещающие законы в любом случае не позволят убрать весь токсичный контент из интернета.

«Мы не сможем его весь затащить под жесткое государственное регулирование. Это другое направление, это общественная работа, и она тоже может дать свои результаты. Я думаю, что как только мы начнем публиковать рейтинги наполненности социальных сетей токсичным контентом, это напрямую начнет на них действовать», — подытожил он.