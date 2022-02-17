Варшава, , 16:09 — REGNUM Минувшей ночью (с 16 на 17 февраля) сильный ветер во всей Польше срывал с домов крыши, валил деревья и оставил без электричества почти 300 тысяч домашних хозяйств. Об этом передает Polskie Radio.

Сильный ветер Александр Погожев © ИА REGNUM

Сообщается, что спасатели совершили около 3 тысяч выездов по вызовам жителей, чтобы помочь ликвидировать последствия ураганного ветра.

Так, самые серьезные последствия зафиксированы в Любушском воеводстве на юго-западе страны. В результате падения дерева на автомобиль там погиб 70-летний мужчина. В этом же воеводстве дерево упало на другой автомобиль, пострадала женщина.

На автостраде А1 в сторону Гданьска сильный ветер опрокинул грузовую машину. Водитель госпитализирован.

Жителям Польши разосланы смс-сообщения с предупреждением о сложных условиях на дорогах и возможных перебоях со снабжением электроэнергией из-за сильных порывов ветра.