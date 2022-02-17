Казань, 17 февраля, 2022, 16:06 — ИА Регнум. В Татарии 17 февраля около 13:10 (мск) сошел с рельсов подвижной состав на железнодорожном пути необщего пользования (тупиковый путь). Организована проверка, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Ludek Сход с рельсов

Предварительно, вблизи станции Аэропорт Горьковской железной дороги произошел сход с рельсов локомотива и одного вагона с груженым щебнем всеми колесными парами. Отмечается, что пострадавших нет, целостность локомотива, груза и инфраструктуры не нарушены. Также не нанесен ущерб окружающей среде. На графике поездов происшествие никак не отразилось. На место выехал восстановительный поезд. Причины происшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года на станции Юдино машинист нарушил правила движения и эксплуатация железнодорожного транспорта при производстве маневровых работ, в результате чего произошел сход поезда № 6880 с составом из 61 вагона. ОАО «РЖД» был причинен крупный ущерб на сумму 8 млн рублей.

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