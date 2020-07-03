Казань, , 19:28 — REGNUM В Татарии передано в суд уголовное дело в отношении 40‑летнего машиниста тепловоза по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»). Об этом сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СКР.

По версии следствия, в марте 2020 года на станции Юдино машинист нарушил правила движения и эксплуатация железнодорожного транспорта при производстве маневровых работ, в результате чего произошел сход поезда № 6880 с составом из 61 вагона. ОАО «РЖД» был причинен крупный ущерб на сумму 8 млн рублей.

«Обвиняемый железнодорожник, осуществляя управление поездом, не обеспечил точное выполнение задания на маневровую работу, не следил за подаваемыми сигналами и указаниями о передвижениях, не обеспечил безопасность производства маневров», — отметили в пресс-службе.

Дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд Казани.

Кроме того, для недопущения подобных случаев в адрес руководства ж/д организации направлено представление об устранении обстоятельств, способствовавших нарушению.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел 5 марта около 15:50 мск в восточном парке железнодорожной станции Юдино Горьковской железной дороги. Сообщалось, что с рельсов сошли шесть порожних вагонов грузового поезда. Пострадавших в результате происшествия не было.

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