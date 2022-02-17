Киев, 17 февраля, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Все действия нынешнего украинского президента Владимира Зеленского вредят Украине и ее народу. Об этом 17 февраля заявил журналистам председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук перед заседанием Апелляционного суда Киева.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

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«Вы знаете, я с властью не согласен. Был, есть, и с этой властью Зеленского буду не согласен по одной простой причине — все, что они делают, они делают во вред Украине и во вред украинскому народу», — сказал он в ответ на вопрос о том, какового его отношение к тому, что власти Украины подхватила сообщения стран Запада о якобы возможном «вторжении» со стороны России.

Также Медведчук отметил, что Зеленскому и его команде, по его мнению, не нужно было заниматься распространением таких заявлений, а делать все для поддержания мира в такой ситуации.

«А что он должен сегодня делать и его команда? Или, если быть точным, его окружение, потому что тех, кто рядом с ним, командой назвать нельзя. Они должны думать, как выполнить Минские соглашения, они должны сделать все для того, чтобы наступил мир», — добавил председатель политсовета партии ОПЗЖ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о массовых захоронениях гражданских лиц в Донбассе являются безответственными и кощунственными.