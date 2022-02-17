Киев, 17 февраля, 2022, 15:41 — ИА Регнум. По словам украинского лидера Владимира Зеленского, Украина готова к ведению с Россией переговоров в любом формате для установления мира. Он заявил об этом 17 февраля в ходе общения с журналистами в Мариуполе.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад хочет «вторжения России», Украина обстреливает Донбасс — трансляция»

«Как только Россия публично говорит, что она готова говорить о деэскалации, готова говорить о двусторонних отношениях, каждый раз после этого мы делаем запрос в Россию, чтобы эта встреча в том или ином формате состоялась», — приводит его слова сайт президента Украины.

Также Зеленский обвинил Россию в том, что она якобы только делает публичные заявления на эту тему и не готова общаться с Киевом по этому вопросу. При этом он добавил, что украинская сторона, в свою очередь, якобы готова вести такой разговор.

«Я готов на любой формат», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.