Саранск, 17 февраля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 515 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 43 154 жителя республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Zdravalt.ru Коронавирус. Алтайский край

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Всего в регионе подтвердили 53 279 случаев заражения коронавирусом, из них 685 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1223 человека, пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано за минувшие сутки. Накануне из числа пациентов с COVID-19 скончались также пять человек.

В ковид-центры республики были госпитализированы 118 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в инфекционные стационары Мордовии госпитализировали 140 пациентов. В ковид-центрах республики лечение получали 1386 пациентов с подтвержденным коронавирусом и внебольничной пневмонией.