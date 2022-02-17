Киев, , 15:15 — REGNUM План действий на случай прекращения поставок из Белоруссии топлива создали власти Украины. Об этом 17 февраля заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Киев Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как отметил Данилов, слова которого приводит агентство УНИАН, возможность того, что белорусская сторона примет такое решение является крайне малой, однако в Киеве готовы к такого рода развитию событий.

«На сегодняшний день мы не видим прекращения этих поставок. Беларусь поставляет топливо на территорию нашей страны. Если она не будет этого делать, мы понимаем, где должны брать это топливо», — сказал он.

Также секретарь СНБО добавил, что при такой ситуации Украине готовы помочь страны Европы, такие как Польша и республики Прибалтики.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае эскалации конфликта между Украиной и Россией Минск прекратит поставки топлива и электроэнергии украинской стороне.