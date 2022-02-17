Жанаозен, Казахстан, 17 февраля, 2022, 15:14 — ИА Регнум. В Мангистауской области Казахстана сложилась система кумовства, при распределении наиболее востребованных вакансии в нефтегазовой сфере. Об этом 17 февраля заявил журналистам глава (аким) региона Нурлан Ногаев после встречи с протестующими, передаёт телеканал КТК.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Он сообщил, что для устройства в компании «ОзенМунайГаз» был разработан алгоритм, когда новых работников брали в коммунальные предприятия региона, на стажировку и для накопления опыта, чтобы потом брать в нефтяную компанию. Местные жители сообщили Ногаеву, что в реальности так не происходит.

«Некоторые сотрудники акимата или влиятельные люди области или «ОзенМунайГаза» злоупотребляют своим положением, своим местом в обществе, проталкивают или трудоустраивают без алгоритма своих людей», — сказал аким региона.

По его словам, власти работают над тем, чтобы сделать схему назначения на востребованные должности прозрачной.

Стоит отметить, что в Мангистауской области возобновились протесты. Сотрудники сразу нескольких предприятий в городе Жанаозен объявили забастовку, требуя повысить им зарплаты.