Киев, 17 февраля, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Украинская сторона готова в любом формате вести переговоры для установления мира в Донбассе, но Россия реального разговора не хочет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает 17 февраля его пресс-служба.

President.gov.ua Владимир Зеленский

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Он посетовал, что Россия публично заявляет о готовности к разговору о деэскалации, о двусторонних отношениях, и Украина каждый раз запрашивает встречу в том или ином формате. Но в реальности в Москве, утверждает он, общаться не хотят и не готовы.

«Я готов на любой формат», — подчеркнул Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский лидер также рассказал, что пытался поговорить по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным на фоне сообщений о возможном «вторжении» России на Украину. Однако российская сторона не подтверждала разговор.

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