Нижний Новгород, 17 февраля, 2022, 15:04 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 17 февраля с начала пандемии провели 5 376 714 тестов для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный минздрав.

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Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней снизился и составил 665,7 исследования на 100 тыс. населения при необходимой норме в 200 тестов на 100 тыс.

За минувшие сутки нижегородцы сдали 17 134 теста на SARS-CoV-2. Накануне было проведено 9176 исследований на коронавирус.

Объем свободного коечного фонда по состоянию на утро 17 февраля увеличился и составляет 20%. Коэффициент распространения инфекции увеличился и составил 1,91.

Как сообщало ИА REGNUM, За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 2934 человека. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 249 122 человек на утро 17 февраля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 442 жителя области.

С начала пандемии в регионе выявлено 324 305 случаев заражения коронавирусом, из них 4251 — за минувшие сутки.

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