Москва, 17 февраля, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о массовых захоронениях гражданских лиц в Донбассе являются безответственными и кощунственными. Об этом 17 февраля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Dear Jen, я тебя прошу. Больше никогда не говори с таким высокомерием о геополитике, когда речь идет о жертвах среди мирного населения. Они — незаживающая боль на сердцах отцов и матерей в ДНР и ЛНР. Не опускайся до кощунства», — цитирует Захарову сайт МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Псаки заявила, что информацию об обнаружении там массовых захоронений могут «использовать» в России как предлог для эскалации ситуации вокруг Украины.