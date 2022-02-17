Владимир, 17 февраля, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки был госпитализирован 191 пациент с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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17 февраля выявлено 2139 новых случаев заражения коронавирусом — на 228 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области было зарегистрировано 119 тыс. 111 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 87 тыс. 972 пациента, в том числе 435 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 3175 человек. Подтверждено два новых летальных случая за последние сутки.