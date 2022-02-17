Астрахань, 17 февраля, 2022, 14:28 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки был госпитализированы 77 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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17 февраля выявлен 801 новый случай заражения коронавирусом — на 48 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 102 тыс. 382 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 86 тыс. 575 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 583 — за последние сутки.

За весь период скончались 2769 человек. Подтверждено шесть новых летальных случаев за последние сутки.