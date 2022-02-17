Киев, 17 февраля, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Пожара в здании посольства России на Украине нет. Об этом 17 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на представителя дипломатического ведомства.

Jan-Peter Palmunen Дым

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«Пожара у нас нет, ничто не горит», — сказал представитель посольства.

Ранее в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой видно, как идёт дым с крыши российского посольства в Киеве.

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