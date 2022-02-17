Москва, 17 февраля, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Ситуация на Украине, в непосредственной близости у границ РФ, может в любой момент выйти за грань информационных атак и воспламениться, заявил 17 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Каждый момент рискует перейти из области информационных атак в последствия, которые вызовут новое воспламенение войны в непосредственной близости от наших границ», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее американское издание Politico сообщило, что Россия якобы может «начать вторжение» на Украину после 20 февраля, тогда как перспектива нападения 16 февраля была преувеличена.