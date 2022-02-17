Москва, 17 февраля, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Даты начала якобы российского «вторжения» на Украины — это безответственные фейки и вбросы, заявил 17 пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Так, ну после 20 февраля. Мы с вами слышали много дат, в гораздо более конкретном исполнении. Все это оказалось очередными вбросами, фейками, безответственными фейками. Никто даже из авторов этих фейков потом не признал свою неправоту», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее американское издание Politico сообщило, что Россия якобы может «начать вторжение» на Украину после 20 февраля, тогда как перспектива нападения 16 февраля была преувеличена.