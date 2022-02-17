Киев, 17 февраля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Некоторые страны — участницы Североатлантического альянса (НАТО) не хотят видеть в его составе Украину. Об этом 17 февраля сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе общения с представителями СМИ в Мариуполе, его слова приводит пресс-служба президента Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад хочет «вторжения России», Украина обстреливает Донбасс — трансляция»

По словам Зеленского, страна хочет вступить в альянс ради собственной «безопасности» и продолжает такой курс в течение долгого времени, однако «расстояние до альянса для нашей страны не сокращается».

«И это не философский вопрос, а есть конкретные причины — из-за противодействия и России, которая не хочет, чтобы Украина была членом НАТО, и некоторых стран — членов Альянса. И в этом нет никаких секретов», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на фоне сообщений о якобы возможном «вторжении» России на Украину украинский лидер Владимир Зеленский выступил с утверждением, что он пытался созвониться с президентом РФ Владимиром Путиным, однако российская сторона не согласилась на такой разговор.