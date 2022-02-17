Казань, 17 февраля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Татарии привили от COVID-19 почти 2,5 тыс. человек. Повторную вакцинацию прошли 226 970 жителей, сообщает минздрав РТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Всего по состоянию на 17 февраля от коронавируса вакцинированы первым компонентом 2 млн 443 тыс. 074 человека, за сутки привили 2434 жителя. Вторую прививку получили 1 млн 903 тыс. 368 человек.

Привиться от коронавируса можно не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах, расположены которые в учреждениях культуры и торговых центрах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии зарегистрировано 84 250 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 54 073 пациента, скончались 1679 человек.

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